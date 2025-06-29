آرتيتا يضغط على آرسنال للتعاقد مع صخرة دفاع فالنسيا

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، عن تقدم آرسنال الإنجليزي بعرض جديد من أجل إقناع فالنسيا الإسباني بالتنازل عن خدمات المدافع كريستيان موسكيرا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

آرسنال يتقدم بعرض جديد لضم موسكيرا

ووفقًا لما كشفته صحيفة "ذا أتلتيك"، فإن إدارة الجانرز تقدمت بعرض رسمي بقيمة 20 مليون جنية يورو، من أجل التعاقد المدافع الشاب الإسباني موسكيرا.

وقدّم آرسنال عرضه الأول بـ 14 مليون يورو لضم قائد المدافع الإسباني البالغ من العمر 21 عامًا لكن فالنسيا رفضه مطالبًا بقيمة أعلى.

وأكدت تقارير صحفية، إن فالنسيا سيبدأ في التفاوض مع أي فريق يعرض 25 مليون على الطاولة لضم موسكيرا، لذلك سيكون على الجانرز دفع مبلغ أكثر لحسم الصفقة.

وقدم المدافع الإسباني البالغ من العمر 21 عامًا، موسمًا مميزًا مع فالنسيا خلال الموسم المنصرم، حيث خاض 41 مباراة، سجل هدفًا وحيدًا.

ويسعى آرسنال في التعاقد مع الإسباني كريستيان موسكيرا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، من أجل تعزيز خط الدفاع، بناءًا على رغبة من المدرب ميكيل آرتيتا.