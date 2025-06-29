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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي متمسك ببقاء وسام أبو علي في الموسم الجديد مع تعديل عقده في ظل الحديث عن عروض ضخمة لضم اللاعب في طريقها للنادي خلال الفترة المقبلة.

شبانة: التفريط في وسام خطأ كبير والأهلي متمسك به إلا إذا

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف أنه من الصعب أن يجد الأهلي بديلا بنفس كفاءة المهاجم الفلسطيني مؤكدا أن كل الأسماء المطروحة على الساحة أقل فنيا من وسام.

وأضاف شبانة بأن الأهلي يمر حاليا بإنتعاشة مالية كبيرة بعد المشاركة في مونديال الأندية ولن يفكر في بيعه إلا بمقابل مادي تاريخي يتخطى ال١٥ مليون دولار وهو ما تفكر فيه الإدارة حاليا.

وأتم شبانة ما يتم تداوله حاليا عن تعاقد الأهلي مع الفلسطيني الآخر أسد الحملاوي غير صحيح وأنه مجرد ترشيح حتى الآن للأهلي في حال رحيل وسام.