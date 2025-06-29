نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص - بيدرو كايشينيا يكشف لـ "دوت الخليج الرياضي" حقيقة مفاوضات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ترددت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء بشأن اقتراب المدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا المدير الفني السابق لفريق سانتوس البرازيلي من قيادة الزمالك خلال الموسم القادم.

تصريحات بيدرو كايشينيا

ورد المدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا على أنباء مفاوضات الزمالك معه في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي بالقول: "لم يتم التواصل معي، ولا يوجد لدي أي اهتمام في الوقت الحالي".

وردًا على الأبناء التي أشارت إلى تواصل أحد مسؤولي الزمالك معه علق البرتغالي: "لقد أخبرتك من قبل أن العمل في مصر ليس ضمن خططي في المستقبل القريب".

وفي سياق متصل يواصل جون إدوارد المدير الرياضي الجديد لنادي الزمالك مفاوضاته لحسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق الأبيض، تمهيدًا لبداية معسكر للفريق في الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يعلن مسؤولو الزمالك عن ماهية المدير الفني الأجنبي الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك منتصف الأسبوع الجاري.

وينتظر جمهور الزمالك بشغف كبير الإعلان عن المدير الفني الأجنبي الجديد لفريق الكرة الأول وكذلك الصفقات الجديدة تمهيدا لانطلاق الموسم الجديد مطلع أغسطس المقبل.