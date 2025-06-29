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أحمد جودة - القاهرة - أعلن جواو بيدرو، مهاجم برايتون والمنتخب البرازيلي، عزمه على الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفق ما أكد أحد زملائه في الفريق. وقد رفضت إدارة برايتون عروضًا تصل إلى خمسين مليون جنيه إسترليني من نيوكاسل وتشيلسي، حسب تقرير صحفي من أس بي إن بيزنس.

جواو بيدرو يختار وجهته المقبلة بعد عروض من تشيلسي ونيوكاسل

وأوضح زميله إيغور جوليو أن بيدرو أخبر إدارة النادي برغبته في خوض تجربة جديدة والانتقال إلى نادٍ من الأندية الكبرى التي تنافس في دوري الأبطال، مفضلًا الانتقال إلى لندن، مما يعطي الأفضلية لتشيلسي على نيوكاسل.

ويشير تقرير فرانِتيك إلى أن نيوكاسل لا يزال في السباق ويحظى بنصيب كبير من الاحتمالات في سوق الانتقالات، حيث رفع سعره إلى أكثر من ٦٠ مليون جنيه، لكن تشيلسي يتمتع بعلاقة وثيقة مع برايتون من خلال صفقاته السابقة وقد يكون له اليد العليا.

وبحسب مصادر، فإن برايتون تضع سعرًا مبدئيًا في حدود سبعين مليون جنيه، لكنها قد تقبل بعرض يقارب تسعة وستين مليون إذا توافرت البنود المناسبة.

ويبدو أن لاعب برايتون يهدف إلى تمثيل نادٍ كبير في لندن ينافس على الألقاب الأوروبية، مما قد يجعل تشيلسي هو الخيار المفضل، بينما تبقى نيوكاسل علامة مهمة مع تكرار محاولاتها للحصول على خدماته.