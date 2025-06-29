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أحمد جودة - القاهرة - في عام 2020، كان المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين على مشارف الانضمام إلى ليفربول، لكن مفاجأة مدوية قلبت مجرى الأمور لصالح نابولي، حسب تصريحات المساعد السابق للمدير الرياضي الإيطالي جياندمينيكو كوستي.

في مثل هذا اليوم: نابولي يحتجز أوسيمين في فندق لمنعه من الانتقال إلى ليفربول

كوستي قال إن كريستيانو جيونتولي، المدير الرياضي لنابولي وقتها، "حبس أوسيمين في الفندق لمدة ثلاثة أيام"، رافعًا مكالماته إلى 100 مكالمة يوميًا حتى يتمكن من إقناعه بتوقيع عقده مع نابولي بدلًا من ليفربول.

وأكد كوستي أن هذه الصفقة تمثّل "أكبر تحفة فنية" لجيونتولي، الذي تدخل فورًا عندما علم باهتمام يورغن كلوب بضم النجم الشاب في صيف 2020.

العملية أثنت بشكلٍ ملحوظ على نابولي، فقد توّج أوسيمين بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2022–2023 بعدما سجل 23 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة في 29 مباراة، مما يعكس دورًا أساسيًا في تتويج الفريق باللقب بعد 33 عامًا