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أحمد جودة - القاهرة - حدّد المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري موعدًا مبكرًا لاجتماع لاعبي ميلان، بحيث يُعقد "الردونو" في 4 يوليو 2025، وذلك لإجراء الفحوصات البدنية عشية انطلاقة التدريبات الرسمية في 7 يوليو.

أليجري يُعلن قواعد صارمة لميلان استعدادًا للموسم الجديد

خلال فترة الإعداد، سيعتمد أليجري نظام جلسات تدريبية مزدوجة يوميًّا—واحدة صباحًا وأخرى عصرًا—لتعويد اللاعبين على العمل المكثف والتمكن من مستويات عالية حتى في مواجهة درجات الحرارة المرتفعة.

كما أكد أن اللاعبين مطالبون بالالتزام التام بالانضباط داخل وخارج التدريبات: التقيد بالمواعيد، متابعة خطط العمل المحددة خلال العطلة، الحفاظ على الوزن المناسب، واحترام النظام الداخلي للفريق، مثلما نقلت وسائل إعلام إيطالية.

يهدف أليجري من هذه التحضيرات المكثفة إلى رفع مستوى اللياقة البدنية وتجانس المجموعة قبل خوض سلسلة من المباريات الودية ضمن جولتهم الصيفية في آسيا وأستراليا بدءًا من 19 يوليو. وستُقام أولى المبارايات ضد فرق كبرى مثل آرسنال وليفربول، قبل بداية الموسم المحلي في أواخر أغسطس.

أليجري يعول كثيرًا على هذا النظام القوي لرد الفعل بعد موسم مخيب، وتكرار أخطاء الـ 8 نقاط التي وضعته خارج المقاعد الأوروبية في 2024–25. وهو يرى أن الاستعداد البدني والانضباط الذهني هما مفتاح إعادة ميلان إلى منصات التتويج.