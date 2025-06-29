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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، المنتخبات المشاركة في البطولة العربية للمنتخبات للسيدات - مصر 2025.

مصر تستضيف البطولة العربية لسيدات السلة بمشاركة 4 منتخبات

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في الفترة من 1 إلى 8 يوليو المقبل على صالة رقم 3 بمجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.

وتضم قائمة الدول المشاركة في البطولة العربية رقم 14، كل من، مصر والأردن والجزائر وتونس.

من جانبه تحدث الكابتن محمد فتحي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ومدير البطولة عن تنظيم الحدث في مصر.

وقال فتحي في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري للسلة، إن مصر على قادرة على تنظيم كبرى الأحداث، بفضل الخبرة الكبيرة في هذا الشأن.

وأكد نائب رئيس اتحاد كرة السلة، أن البطولة تأتي ضمن خطة إعداد المنتخب المصري لكرة السلة للسيدات، لمنافسات البطولة الأفريقية بكوت ديفوار 2025، وزيادة الانسجام بين اللاعبين قبل بطولة إفريقيا.

تابع فتحي أن الاتحاد العربي للعبة على ثقة تامة في مصر، في الخروج بالبطولة بالشكل الأمثل، مشددًا أن المنتخبات المشاركة قوية للغاية وهو ما ينبئ بقوة المنافسات بين الدول المشاركة.

وطالب فتحي الجماهير، بالحضور وتحفيز اللاعبات، لأن الحضور الجماهيري أمر مهم للغاية لإنجاح الحدث.

أضاف فتحي أن المنتخب المصري، يطمح في تحقيق نتائج جيدة، وهو ما يتم التركيز عليه حاليًا، بقيادة الإسباني جوليان مارتينيز، الذي فرض حالة من الانضباط داخل المعسكر، وجميع اللاعبات على وعي تام بخطة الاتحاد لتحقيق طموحات الجماهير المصرية.