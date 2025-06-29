نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يواجه ضغطًا بعد رفض أندية الدوري تأجيل بداية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير لصحيفة مانشستر إيفنينج نيوز أن إدارة مانشستر سيتي تُحضّر لرفض عرض من الاتحاد الدولي “فيفا” لتعديل مواعيد كأس العالم للأندية، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في منتصف يوليو 2025.

مانشستر سيتي يواجه ضغطًا بعد رفض أندية الدوري تأجيل بداية الموسم

يأتي ذلك بعد أن طلب النادي تأجيل انطلاقة الموسم الجديد للبريمرليغ، الذي من المفترض أن يبدأ في 16 أغسطس، وذلك لمنح لاعبيه فترة راحة مناسبة بعد خوض منافسة كأس العالم للأندية التي تُقام في الولايات المتحدة بين 14 يونيو و13 يوليو 2025.

مع ذلك، رفضت بقية أندية الدوري طلب سيتي، بقولها إن المشاركة في البطولة غير إلزامية، وأن التسبب في تأجيل موعد افتتاح البريمرليغ غير مقبول.

ورغم أن سيتي يرى أن مشاركة قوية في البطولة ضرورية ويُرفَع عنها مكاسب مالية ضخمة، قد تصل إلى 97 مليون جنيه إسترليني في حال الفوز—إلا أن ضغط الجدول الزمني يظل عائقًا رئيسيًا.

النادي حذر في اتصالاته مع «فيفا» من أن اللعب في بطولة تستمر شهرًا دون تأجيل للموسم المحلي سيرهق اللاعبين ويعيق تحضيرات الموسم. كما لفتت الصحيفة إلى أن اجتماعًا عقد في فندق "نوبو" بلندن، حضره مسؤولون من أندية الدوري، انتهى برفض جماعي لطلب سيتي.