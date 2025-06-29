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أحمد جودة - القاهرة - قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنه لم يتخذ قراره بعد بخصوص المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

"لا أحد يعلم".. ميسي لم يحسم أمره بشأن كأس العالم 2026

وأكد ميسي، في تصريحات صحفية، أنه يتعامل مع مستقبله الدولي يومًا بيوم، وأنه لم يغلق الباب بشكل نهائي، لكنه يراقب حالته البدنية عن كثب قبل اتخاذ القرار.

وأضاف: "الحقيقة أنني لا أعرف ما إذا كنت سأشارك في المونديال. أركّز فقط على إنهاء الموسم بشكل جيد ثم سأرى كيف سيكون شعوري لاحقًا".

ويستعد ميسي خلال الفترة المقبلة لما وصفه البعض بـ "الرقصة الأخيرة" مع منتخب الأرجنتين، في إشارة إلى آخر ظهور دولي محتمل له بقميص بلاده، إذا لم يشارك في كأس العالم القادمة.

من جهته، عبّر زميله السابق في المنتخب نيكولاس أوتامندي عن ثقته في أن ميسي لن يتخلى عن حلم التواجد في مونديال 2026، مؤكدًا أن القرار في النهاية يعود فقط إلى جاهزيته البدنية والنفسية.

كما أشار المدرب ليونيل سكالوني إلى أن الجهاز الفني لن يضغط على ميسي لاتخاذ القرار الآن، قائلًا: "ما زال هناك وقت. القرار في يد ميسي، وسنحترمه مهما كان".

وتترقب جماهير الأرجنتين والعالم قرار اللاعب الذي يحتفل بعامه الثامن والثلاثين هذا الشهر، وسط آمال برؤيته في المونديال القادم للمرة السادسة في مسيرته.