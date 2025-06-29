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أحمد جودة - القاهرة - انضم ديفيد دي خيا إلى مانشستر يونايتد في صيف عام 2011 مقابل ما يقارب 18.9 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم قياسي في ذلك الحين لحارس مرمى بريطاني، على الرغم من كونه إسباني الأصل.

في مثل هذا اليوم.. دي خيا يوقّع لمانشستر يونايتد ويبدأ حقبة من المجد

منذ أول موسمين له، حظي بدعم كبير من الأسطورة بيتر شمايكل ومدربين عدة، وأثبت جدارته بحفظ شباك الشياطين الحمر في لحظات مصيرية.

يُذكر أنه سجل الموسم التالي أداءً مذهلًا حيث حقق أول 100 مباراة رسمية مع اليونايتد مع ثقة متزايدة في إمكاناته.

من أبرز لحظاته ما شهده ديسمبر 2017 خلال مباراة مانشستر يونايتد أمام أرسنال في الإمارات، إذ ساهمت سلسلة تصدّياته أمام لاكازيت وسانشيز في فوز الفريق 3–1، مهّدته لتسجيل 14 تصديًا في مباراة واحدة، معادلًا بذلك الرقم القياسي منذ بدء نظام "أوبتا" في 2003–2004.

التقطته الصحافة بأوصاف مثل “إله مع قفّازات”، وسلّطت الضوء على تصدّياته المذهلة مثل التدخل بالدقيقة 11 لإبعاد قذف سانشيز من خط المرمى الفارغ.

عمليًا، تصدّيات دي خيا المنتظمة وحفاظه على النظافة شباكه 100 مرة في الدوري رفقة اليونايتد، وضعت اسمه بين عملاقة الحراسة في تاريخ البريمرليغ.