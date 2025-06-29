نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يتوصل لاتفاق مبدئي مع فرينكي دي يونج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصادر صحفية اليوم أن نادي برشلونة توصل لاتفاق مبدئي مع نجمه الهولندي فرينكي دي يونج حول تجديد عقده قبل نهاية يونيو 2025.

برشلونة يتوصل لاتفاق مبدئي مع فرينكي دي يونج

المفاوضات تتضمن تخفيضًا في راتب اللاعب لعامه الأخير (2025–2026)، ليساهم في تحسين موازنة النادي ضمن معايير "اللعب المالي النظيف" (Fair Play) لدى لا ليغا.

أكد رئيس برشلونة جوان لابورتا أن المفاوضات تسير في مسار إيجابي وأن النادي ولاعبه يشتركان في الرغبة بالاستمرار معًا لسنوات قادمة.

وأبلغ ممثل النادي أن برشلونة يهدف لإنهاء توقيع العقد قبل 30 يونيو، بهدف تفعيل تجديدات أخرى وتسجيل اللاعبين الجدد مثل جوان غارسيا ونيكو ويليامز.

من جانبه، أعرب دي يونج عن أمله في توقيع العقد هذا الصيف، مشيرًا إلى أن "كلا الطرفين يريد ذلك" وأن الأمور "تتجه نحو حل إيجابي".

وتعود أهمية هذه الخطوة إلى استعادة دي يونج لدوره الأساسي تحت قيادة المدرب هانسي فليك، بعد فترة غاب فيها بسبب الإصابة والتوترات داخل النادي

