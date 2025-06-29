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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصادر في نادي برشلونة أن تسليم القميص الأسطوري برقم 10 إلى الشاب الموهوب لامين يامال سيتم خلال حدث خاص احتفالًا بعيد ميلاده الثامن عشر في 13 يوليو 2025.

برشلونة يحدد موعدًا رسميًا للكشف رقم 10 الجديد

وأكدت صحيفة برشلونة يونيفرسال أن النادي وضع برنامجًا رسميًا لهذه المناسبة ليصبح الكشف متزامنًا مع إطلاق القميص الأساسي للموسم الجديد 2025/26 وهو يحمل اسمه.

ويمثل هذا الحدث لحظة رمزية مهمة لبرشلونة، حيث يرتبط رقم 10 بتاريخ طويل من الأساطير مثل ميسي ورونالدينيو ومارادونا، ويعكس ثقة كبيرة في قدرات يامال.

الشاب الذي احتل مركز الصدارة الموسم الماضي محليًا وقاريًا، حصل أيضًا على تقييمات عالية من حيث الأداء والتسويق، مما يعزز قرار منح القميص له مبكرًا.

يغادر أنسو فاتي القميص الذي شغله منذ 2021، بعد تعرضه لانتقادات وإصابات متكررة، وبدأ الترتيبات الأخيرة لرحيله أو الانتقال على سبيل الإعارة.

ويشكل هذا التوقيت الذكي فرصة تسويقية أيضًا، إذ يتزامن كشف رقم 10 الجديد مع بدء بيع القمصان الجديدة، مما يزيد العائدات التجارية للنادي.