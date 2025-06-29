نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام أبو علي يشعل الميركاتو.. عروض شفهية وتجديد مفاجئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة أون سبورت عن تطورات مثيرة في ملف مهاجم الأهلي الشاب وسام أبو علي، مؤكدًا أن اللاعب بات محط اهتمام داخل السوق الصيفية، لكنه في الوقت نفسه قام بخطوة مفاجئة بتمديد وتعديل عقده مع القلعة الحمراء.

وسام أبو علي يشعل الميركاتو.. عروض شفهية وتجديد مفاجئ

وقال شوبير إن "مفيش عرض رسمي حتى الآن لـ وسام أبو علي، وتم تعديل وتمديد عقده مع الأهلي"، مشيرًا إلى أن كل ما جرى حتى الآن مجرد اتصالات وعروض شفهية لم ترقَ إلى مرحلة المفاوضات الرسمية.

وأضاف أن اللاعب تلقى عروضًا أوروبية خلال الفترة الماضية، لكنه رفضها بسبب ضعف المقابل المالي، مؤكدًا أن اللاعب يضع في اعتباره مستقبله الفني والمالي على حد سواء.

وتابع شوبير قائلًا إن هناك اهتمامًا أميركيًا بضم وسام، لكن القرار النهائي لا يزال في يد اللاعب، خاصة في ظل رغبته في إثبات نفسه مع الأهلي.

واختتم شوبير حديثه قائلًا "لو أنا في الأهلي.. مافكرش أفرّط فيه دلوقتي"، في إشارة إلى اقتناعه بموهبة اللاعب وقدرته على تقديم الإضافة للفريق خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد أن الأهلي متمسك بموهبة شابة قد تكون من مفاجآت الموسم الجديد، رغم محاولات من بعض الأندية لاستغلال فرصة صعوده اللافت.