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أحمد جودة - القاهرة - طالب الإعلامي أحمد شوبير الأندية الرياضية، خصوصًا التي تمتلك القدرة المالية، بالمساهمة في دعم وتعويض أسر ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع بمحافظة المنوفية مؤخرًا.

شوبير يناشد الأندية دعم أسر ضحايا حادث المنوفية

وأكد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت، أن مثل هذه المبادرات تمثل بُعدًا إنسانيًا عميقًا، ويجب أن تكون حاضرة في وقت الشدائد.

وقال شوبير في حديثه إن دعم أسر الضحايا، حتى ولو بمبالغ رمزية، هو أمر يعكس الروح الحقيقية للرياضة المصرية، مضيفًا أن "هذه المساهمة بمثابة مباراة مكسبها عند الله".

وأوضح أن الرياضة ليست فقط منافسات داخل الملاعب، بل لها دور اجتماعي ورسالة أخلاقية يجب أن تظهر في مثل هذه المواقف.

وختم حديثه بمناشدة مباشرة لكل الأندية والهيئات القادرة بضرورة الوقوف بجانب العائلات المكلومة، معتبرًا أن أقل واجب هو تقديم يد العون في وقت الألم.