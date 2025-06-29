نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي في سباق مع الزمن للعودة أمام يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل ريال مدريد مرحلة الحسم في بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه المقنع على ريد بول سالزبورغ النمساوي بثلاثية نظيفة، في ختام دور المجموعات، ليحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 متصدرًا مجموعته، ويضرب موعدًا قويًا مع يوفنتوس الإيطالي، الثلاثاء المقبل الساعة 21:00 بتوقيت مدريد.

وبينما تتجه الأنظار إلى المواجهة الكبرى، يبقى السؤال الأهم داخل معسكر “الميرينغي”: هل سيكون كيليان مبابي جاهزًا للظهور الأول في البطولة؟

مبابي يتعافى بعد أزمة صحية حادة

مبابي لم يشارك حتى الآن في أي مباراة ضمن مونديال الأندية، نتيجة إصابته بحمى شديدة مصحوبة بفيروس، أدت إلى نقله للمستشفى الأسبوع الماضي بسبب نوبة حادة من التهاب المعدة والأمعاء، أفقدته خمسة كيلوغرامات من وزنه إلى جانب كتلة عضلية ملحوظة. اللاعب الفرنسي بدأ مؤخرًا العودة إلى التدريبات الجماعية، لكنه لم يدخل قائمة لقاء سالزبورغ.

وعلمت مصادر صحفية أن مبابي تحدث مطولًا مع رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، بشأن حالته الصحية. وتشير التقارير إلى أن اللاعب في طريقه للتعافي الكامل، ما يفتح الباب أمام مشاركته المرتقبة ضد يوفنتوس.

سباق نحو الكرة الذهبية

فلورنتينو بيريز لم يخفِ أهمية هذه البطولة بالنسبة لمبابي، حيث قال له: “ما زال أمامك الوقت للفوز بالكرة الذهبية.” مبابي، الذي يعيش موسمه الأول بقميص ريال مدريد، يتسلح بـ43 هدفًا هذا الموسم، متأخرًا بهدف واحد فقط عن رقمه القياسي الشخصي (44 هدفًا في موسم 2023/2024).

وإذا ما بلغ الفريق المباراة النهائية في 13 يوليو، ستكون أمام مبابي أربع مباريات لتحطيم رقمه السابق، ما يعزز من فرصه للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة France Football بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).

الجدير بالذكر أن الجائزة في العام الماضي أثارت جدلًا واسعًا بعد منحها لرودري هيرنانديز على حساب فينيسيوس جونيور، في قرار أثار امتعاض جماهير الريال وحتى بعض مسؤولي اللعبة.

تشابي ألونسو: نحن بحاجة إلى مبابي

من جانبه، أكد مدرب الفريق تشابي ألونسو أن عودة مبابي تمثل أولوية، وقال بعد الفوز على سالزبورغ:

“نحتاج إليه ونتمنى عودته بأفضل حال. لن أكون مفرطًا في التفاؤل بشأن مشاركته الثلاثاء، لكننا ننتظر عودته لأنه لاعب من الطراز العالمي.”

كما أشار ألونسو إلى أهمية التناغم بين مبابي وفينيسيوس، الذي تألق أمام سالزبورغ بتسجيله هدفًا وأداء دفاعي مميز، مضيفًا:

“يمكن لفيني أن يبرز من الأطراف، بينما يعمل مبابي في العمق. كل شيء يبدأ بالتخطيط الجماعي، ومن خلال المنظومة يمكن لكل لاعب أن يبرز بأفضل صورة".

وشهدت المباراة الأخيرة اعتماد ألونسو على نظام تكتيكي جديد بثلاثة مدافعين في الخط الخلفي، يشبه ما كان يستخدمه في باير ليفركوزن، مما أظهر مرونة تكتيكية متزايدة في الفريق، وفتح بابًا لدمج مبابي ضمن خطة أكثر توازنًا وفعالية.