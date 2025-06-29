نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسم موقف ريال مدريد من ضم أنخيلو ستيلر في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن اسم أنخيلو ستيلر، لاعب وسط شتوتغارت الألماني، بدأ يفقد بريقه في مكاتب “سانتياغو برنابيو”، لا بسبب ضعف مستواه، بل نتيجة التغيرات الإيجابية التي طرأت على تشكيلة ريال مدريد تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو، خلال مشاركته في كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم أن ستيلر كان من الأسماء التي نالت إعجاب الإدارة الفنية، بل وتم تشبيهه مرارًا بأسطورة الوسط المعتزل توني كروس، فإن المستويات اللافتة التي قدمها التركي أردا غüler خلال البطولة، إلى جانب إشادة ألونسو الواضحة به، ساهمت في تجميد فكرة التعاقد مع الدولي الألماني، على الأقل في الوقت الحالي.

270 دقيقة تغيّر المعادلة

تشابي ألونسو، الذي تولى قيادة الفريق بعد رحيل كارلو أنشيلوتي، استغل البطولة الدولية لاختبار عناصر الفريق عن قرب. وعلى مدار 270 دقيقة فقط، لاحظ الجهاز الفني تطورًا واضحًا على المستويين الذهني والتكتيكي، مما دفع الإدارة الرياضية للتفكير بجدية في الاكتفاء بما هو متوفر داخل الفريق، عوضًا عن اللجوء لخيارات خارجية.

وفي أول مؤتمر صحفي له في مدينة فالديبيباس الرياضية، صرّح ألونسو قائلًا:"أجريت تحليلًا دقيقًا للفريق بناءً على فكرتي والمشروع الذي أبدأه. اللاعبون يمتلكون مستوى تنافسيًا عاليًا. التحدي الآن هو بناء فريق متناغم، نريد التطور في كل جانب، لكن لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، وأنا متحمس للعمل معهم".

الانتقالات مؤجّلة حتى إشعار آخر

كانت إدارة النادي، إلى جانب ألونسو، ترى في ستيلر خيارًا مناسبًا لدعم وسط الميدان، لكن الانطباعات الأخيرة خلال معسكر ميامي غيّرت الحسابات. إذ لاحظ القائمون على النادي تحوّلًا نفسيًا واضحًا لدى اللاعبين، بالإضافة إلى عودة “الجوع التنافسي” الذي فُقد في الأشهر الأخيرة من عهد أنشيلوتي.

وإذا استمر الفريق في تقديم مؤشرات إيجابية تحت قيادة ألونسو، فلن تكون هناك حاجة لإبرام صفقات جديدة حتى يناير 2026.

ثقة كاملة في العناصر الحالية

وفي تصريح آخر، أكد ألونسو ثقته في اللاعبين الحاليين بقوله:

“الأهم هو استعداد اللاعبين للتأقلم مع المرحلة الجديدة. أرى انفتاحًا واضحًا على التعلم، وفهمًا سريعًا للأفكار التكتيكية، حتى عندما نشرحها على الورق. هناك عمل يومي بدأ يتغلغل في دمائهم.”

يُذكر أن نادي ريال مدريد لن يُقدِم على أي خطوات جديدة في سوق الانتقالات قبل تاريخ 13 يوليو، ما يعني أن اسم ستيلر سيظل في الظل حتى إشعار آخر.