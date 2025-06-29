نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غموض مستقبل نجم ريال مدريد يثير التكهنات.. وآرسنال يترقّب تحركات الملكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رغم محاولاته الحثيثة، لا يزال نادي ريال مدريد عاجزًا عن حسم مستقبل نجمه البرازيلي رودريغو غوس، الذي يثير الجدل مع كل مباراة يغيب عنها أو يظهر فيها بأداء لا يرقى لتطلعات جماهير “سانتياغو برنابيو”. وآخر هذه المحطات كانت بطولة كأس العالم للأندية، التي لم تخرج عن القاعدة.

هذا الغموض المتواصل في موقف اللاعب ساهم في تصاعد التكهنات بشأن احتمال رحيله خلال سوق الانتقالات الصيفية لعام 2025، مع ورود أنباء متزايدة عن اهتمام من كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى رأسها أرسنال ومانشستر سيتي. لكن، وعلى الرغم من الضجة المحيطة، تؤكد مصادر مقربة من اللاعب أن رودريغو لا يزال متمسكًا برغبته في مواصلة مسيرته بقميص ريال مدريد.

أرسنال يدخل على الخط.. ولكن بشروط

وقد تحوّل أرسنال، بقيادة مدربه ميكل أرتيتا، إلى أحد أبرز الأندية الراغبة في ضم الجناح البرازيلي، خاصة بعد المعاناة الهجومية التي واجهها الفريق في الموسم الماضي بسبب الغيابات المتكررة في خط المقدمة. ويبدو أن رودريغو يأتي ضمن قائمة أولويات أرتيتا لتعزيز خط الهجوم.

مع ذلك، تؤكد مصادر داخل إدارة النادي اللندني أنهم غير مستعدين للدخول في مفاوضات مطولة أو دفع مبالغ باهظة، خاصة إذا أبدى ريال مدريد أو اللاعب مقاومة كبيرة لإتمام الصفقة، أو فرض النادي الملكي شروطًا مالية معقدة.

خطة بديلة.. برادلي باركولا تحت المجهر

وفي ظل تعقّد صفقة رودريغو المحتملة، بدأ مسؤولو أرسنال بوضع خطة بديلة، حيث أشار الصحفي الإنجليزي دونكان كاسلز إلى اهتمام النادي اللندني بجناح باريس سان جيرمان الشاب برادلي باركولا، قائلًا: “أرسنال يبحث عن جناح أيسر، وقد وضع عينيه على رودريغو من ريال مدريد، وكذلك باركولا من باريس”.

لكن الطريق نحو باركولا لا يبدو أسهل، إذ يعتبر المدرب الإسباني لويس إنريكي اللاعب الفرنسي أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلته، خصوصًا بعد تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2024-2025.

ومع دخول بايرن ميونيخ أيضًا على خط التفاوض لضم باركولا، قد يجد أرسنال نفسه في سباق شرس على اللاعب، في حال تعثرت صفقة رودريغو غوس بشكل نهائي.