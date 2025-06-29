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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية صباح اليوم الأحد أن نادي ليفربول يواصل تعزيز صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية، ويقترب من حسم صفقة دفاعية جديدة، في ظل سعي الإدارة لتدعيم الفريق تحت قيادة المدير الفني الجديد آرني سلوت.

ليفربول يضخ دماء جديدة في خط الدفاع مع استمرار تعزيزات الصيف

وبحسب صحيفة "إيفنينج ستاندرد"، فإن ليفربول بات قريبًا من التعاقد مع المدافع الإنجليزي مارك غيهي، لاعب كريستال بالاس، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه إسترليني، خاصة بعد تألق اللاعب في يورو 2024 رفقة منتخب إنجلترا.

ويأتي هذا التوجه في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، الذي أبدى استياءه مؤخرًا من العرض المقدم من ليفربول لتمديد عقده، وسط تقارير تفيد باهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه مجانًا صيف 2026 في حال عدم تجديد عقده الحالي.

وفي نفس السياق، أعلن النادي رسميًا قبل أيام تعاقده مع الظهير الأيسر ميلوس كيركيز من بورنموث في صفقة وصلت إلى 40 مليون جنيه إسترليني، ما يؤكد جدية الإدارة في إعادة هيكلة الخط الخلفي.

وتشير المصادر إلى أن سلوت يسعى لبناء فريق جديد يعتمد على الاستحواذ والانضباط الدفاعي، ويعتبر التعاقد مع قلب دفاع قوي يتمتع بالسرعة والصلابة جزءًا من هذا التوجه.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن صفقة المدافع الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، إذا ما سارت الأمور وفق ما هو مخطط، ليصبح ثاني الصفقات الكبرى هذا الصيف بعد كيركيز.