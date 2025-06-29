نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي ضد بالميراس في ربع نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب محبي كرة القدم، موعد انطلاق المواجهة القوية التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، مع نظيره بالميراس البرازيلي، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ونجح فريق تشيلسي في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، عقب تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره بنفيكا البرتغالي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

بينما تأهل بالميراس البرازيلي إلى هذا الدور، بعدما فاز على نظيره بوتافوجو بهدف نظيف.

موعد مباراة تشيلسي ضد بالميراس في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن يلتقي فريق تشيلسي مع نظيره بالميراس، يوم 5 يوليو الموافق السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد بالميراس في كأس العالم للأندية

والجدير بالذكر أن منصة DAZN البريطانية، هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية بشكل حصري، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

