نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فلامنجو ضد بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني مع نظيره فلامينجو البرازيلي مساء اليوم الأحد 29 يونيو 2025 على ملعب "هارد روك ستاديوم"، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس العالم للأندية.

وكان الفريق الألماني قد تأهل إلى دور الـ16 بمونديال الأندية بعد وصافة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين وخسارة لقاء، فيما يحتل الفريق البرازيلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء.



موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد فلامينجو في كأس العالم للأندية



تنطلق صافرة البداية لمباراة بايرن ميونيخ ضد فلامينجو اليوم الأحد في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.



القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ضد فلامينجو في كأس العالم للأندية



يمكنكم مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ ضد فلامينجو مساء اليوم الأحد، عبر موقع وتطبيق DAZN APP، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتعليق المعلق خالد الغول.

