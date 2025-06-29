نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: شلبي يرفض الرحيل.. وخلاف مالي يُعطل انضمامه للبنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور أن مصطفى شلبي، جناح الزمالك، لم يحسم موقفه من الرحيل حتى الآن، رغم وجود مفاوضات مع نادي البنك الأهلي خلال الأيام الماضية.

خالد الغندور: شلبي يرفض الرحيل.. وخلاف مالي يُعطل انضمامه للبنك الأهلي

وأوضح الغندوز خلال برنامجه ستاد المحور، أن اللاعب عقد جلسة مع مسؤولي البنك الأهلي، لكنها لم تُسفر عن اتفاق نهائي بسبب الخلاف حول الجوانب المالية، حيث طالب شلبي بمقابل مادي وصفه مسؤولو البنك بأنه "مبالغ فيه"، وهو ما أدى إلى تعطل الصفقة مؤقتًا.

وأشار الغندور إلى أن نادي الزمالك لا يمانع في رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بشرط وجود عرض مناسب، لكن الأمر ما زال متوقفًا على موافقة شلبي والتوصل إلى اتفاق مالي يرضي جميع الأطراف.

واختتم:"ويُنتظر أن تُستكمل المفاوضات خلال الأيام المقبلة لحسم مصير اللاعب، سواء بالبقاء داخل جدران القلعة البيضاء أو الانتقال لفريق جديد".