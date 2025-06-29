تشيلسي يدك شباك بنفيكا برباعية ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره بنفيكا البرتغالي، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ليتأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

أحداث مباراة بنفيكا ضد تشيلسي في كأس العالم للأندية

بدأت أحداث الشوط الأول من المباراة، بسجال على الكرة بين الفريقين دون وجود فرصة حقيقية للتهديف.

ونجح لاعبو تشيلسي في الاستحواذ على الكرة في معظم أوقات الشوط الأول أمام بنفيكا الذي كان يحاول على استحياء.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم فريق تشيلسي على نظيره بنفيكا بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، تمكن اللاعب ريس جيمس نجم خط وسط فريق تشيلسي من تسجيل الهدف الأول الوحيد في مرمى بنفيكا عند الدقيقة 64 من تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة.

وتوقفت المباراة عند الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني، بسبب الأحوال الجوية.

وأدرك أنخيل دي ماريا نجم فريق بنفيكا البرتغالي، هدف التعادل في شباك تشيلسي عند الدقيقة 90+5 عن طريق ركلة جزاء.

وتعرض بريستياني لاعب فريق بنفيكا للطرد، في الدقيقة 92 من الشوط الإضافي الأول.

ثم سجل نكونكو نجم فريق تشيلسي الهدف الثاني في الدقيقة 108 بعد تسديدة رائعة.

ونجح بيدرو نيتو في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 114 بعد أسيست من كايسيدو.

وفي الدقيقة 117 أحرز دوسبري-هال الهدف الرابع في شباك بنفيكا بعد تمريرة من كول بالمر.

وبهذه النتيجة، تأهل فريق تشيلسي إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، ومن المقرر أن يلتقي مع نظيره بالميراس البرازيلي.