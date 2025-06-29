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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، بدأ في وضع ملامح خريطة التعاقدات الصيفية للفريق، استعدادًا للموسم الكروي الجديد، حيث حدد أولوياته الفنية بشكل واضح ضمن خطة إعادة بناء الفريق.

خالد الغندور: جون إدوارد يحدد أولويات الزمالك.. مهاجم أفريقي سوبر على رأس الصفقات

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور إن إدوارد يرى أن التعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر وقوي بدنيًا يمثل الهدف الأول والأهم في ميركاتو الزمالك الصيفي، من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق وتعويض النقص في الفاعلية الهجومية التي عانى منها الفريق في الموسم الماضي.

تابع:"ويأتي بعد ذلك في قائمة الأولويات تدعيم مركز الجناح الأيمن لتعويض رحيل أحمد سيد زيزو، بالإضافة إلى البحث عن جناح أيسر مميز لمنافسة مصطفى شلبي وخلق حالة من التنوع والعمق في الخيارات الهجومية".

وواصل:"كما يرغب المدير الرياضي في ضم لاعب وسط دفاعي "رقم 6" بمواصفات خاصة، يجمع بين القوة البدنية والقدرة على بناء اللعب من الخلف، ليكون دعمًا محوريًا لخط الوسط".

واختتم:"وتأتي هذه التحركات وسط حالة من الترقب داخل النادي، في انتظار إعلان اسم المدير الفني الجديد الذي سيتعاون مع الإدارة الرياضية في استكمال ملف الصفقات".