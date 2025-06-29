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ميدو: لدينا قصور في تأسيس اللاعبين.. وحديثي بهدف تطوير المنظومة

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ميدو: لدينا قصور في تأسيس اللاعبين.. وحديثي بهدف تطوير المنظومة

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك أن تصريحاته بشأن لاعبي بأنهم "يفتقدون لأساسيات كرة القدم".

ميدو: لدينا قصور في تأسيس اللاعبين.. وحديثي بهدف تطوير المنظومة

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: "أنا دائما عندما أتحدث في أي موضوع يكون غرضي رؤية كرة القدم منظومة متطورة، وأتحدث دائما للصالح العام".

وتابع: "أنا أقول دائما أن لدينا قصور في تأسيس اللعية اللي المفروض يكون من سن 8 لـ 14 سنة، وقصور في المدربين والمحتوي العلمي لرخص المدربين".

وأضاف: "أتحدث للصالح العام والأمر ليس له علاقة بالأهلي والزمالك، واحنا دايما بنحارب على تنظيم كرة القدم في مصر ويجب أن نكون في ضهر بعض".

واختتم ميدو حديثه قائلا: "لم أحزن بهجوم الجماهير والتقليل من المستوى الفني الخاص بي وما قدمته تاريخيا، ولكن الأرقام تقول عكس ذلك".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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