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أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك أن تصريحاته بشأن لاعبي الأهلي بأنهم "يفتقدون لأساسيات كرة القدم".

ميدو: لدينا قصور في تأسيس اللاعبين.. وحديثي بهدف تطوير المنظومة

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: "أنا دائما عندما أتحدث في أي موضوع يكون غرضي رؤية كرة القدم منظومة متطورة، وأتحدث دائما للصالح العام".

وتابع: "أنا أقول دائما أن لدينا قصور في تأسيس اللعية اللي المفروض يكون من سن 8 لـ 14 سنة، وقصور في المدربين والمحتوي العلمي لرخص المدربين".

وأضاف: "أتحدث للصالح العام والأمر ليس له علاقة بالأهلي والزمالك، واحنا دايما بنحارب على تنظيم كرة القدم في مصر ويجب أن نكون في ضهر بعض".

واختتم ميدو حديثه قائلا: "لم أحزن بهجوم الجماهير والتقليل من المستوى الفني الخاص بي وما قدمته تاريخيا، ولكن الأرقام تقول عكس ذلك".