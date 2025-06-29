بالفيديو - صحفي تركي يكشف اهتمام أندية أوروبية بضم زيزو من الأهلي (خاص)

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أكرم كونور الصحفي التركي الموثوق بشبكة ESPN حقيقة العروض التركية للتعاقد مع أحمد السيد زيزو، لاعب النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بالفيديو - صحفي تركي يكشف اهتمام أندية أوروبية بضم زيزو من الأهلي

وأشارت العديد من التقارير الصحفية التركية مساء الجمعة عن رغبة نادي فنربخشة في التعاقد مع زيزو، خلال الميركاتو الجاري.

وقال أكرم كونور، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: "أشكركم جزيل الشكر على دعوتكم الكريمة، من دواعي سروري أن أكون معكم اليوم".

وتابع: "بالعودة إلى خبر زيزو، فقد تم عرضه من قبل وكيل أعماله على كل من بشكتاش وفنربخشة، وحتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بخصوص اللاعب".

وأكمل: "لقد قدم اللاعب أداءً جيدًا مع فريق الأهلي خلال فترة البطولة، وبالفعل، شاهدنا جميعًا كيف قدّم أداءً مميزًا في مركزه الطبيعي، خاصة في الخط الهجومي، ونعلم جيدًا مهاراته".

وأتم: "إضافة إلى الأندية التركية، هناك أيضًا أندية من الدوري السعودي أبدت اهتمامًا به، ولكن حتى الآن لم تصل المفاوضات معهم إلى المرحلة الرسمية".

وذكر: "باختصار، يمكن القول إن زيزو يمتلك الإمكانيات التي تؤهله ليكون ضمن تشكيلات الأندية التركية الكبرى".

واستكمل: "إذا نظرنا إلى بشكتاش، نرى أن التعاقد معه يبدو خيارًا مثاليًا خاصة في ظل الحاجة لتعزيز الأجنحة من ناحية الأداء".

وتابع: "أما فنربخشة، فلديه هذا الموسم سياسة انتقالات موسعة للغاية، وقد يكون زيزو ضمن قائمته الموسعة، لكن حتى الآن لم تتخذ أي من بشكتاش أو فنربخشة قرارًا بشأن اللاعب".

وقال: "كما ذكرت، فقد تم عرض زيزو على كلا من فنربخشة وبشكتاش، لكن لم يتم تلقي أي رد إيجابي أو سلبي حتى الآن".

وأضاف: "أود أن أضيف أيضًا أنني أعتقد أن اللاعبين المصريين يتأقلمون بشكل جيد جدًا في الدوري التركي الممتاز".

وذكر: "نتذكر جميعا الصقر أحمد حسن، الذي لعب بقميص بشكتاش في وقت سابق، وأنا أتواجد معه الأن في حلقة اليوم".

واسترسل: "أرسل له تحياتي واحترامي من هنا في تركيا، أذكر تلك الفترة جيدًا، لقد قدم خلالها أداءً رائعًا بالفعل".

وأكمل: "مؤخرًا، نحن نعلم جميعًا بصفقة انتقال مصطفى محمد، الذي انضم إلى جالاتا سراي، ثم انتقل من هناك إلى فرنسا".

واختتم الصحفي حديثه قائلا: "هذا كل ما يمكنني إضافته بشأن زيزو، وأعتقد أنه ستكون هناك تطورات أكثر سخونة في الأسابيع القادمة، خاصة في شهر يوليو".