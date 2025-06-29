الارشيف / الرياضة

جدو: ننتظر قرار المحكمة الرياضية بشأن الدوري.. وكنا نحلم بالتتويج بإفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

جدو: ننتظر قرار المحكمة الرياضية بشأن الدوري.. وكنا نحلم بالتتويج بإفريقيا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدو: ننتظر قرار المحكمة الرياضية بشأن الدوري.. وكنا نحلم بالتتويج بإفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار محمد ناجي جدو مدرب بيراميدز ولاعب منتخب مصر السابق إلى أن الجميع داخل بيراميدز كان يحلم بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا، وننتظر قرار المحكمة الرياضية في أزمة الدوري المصري.

جدو: ننتظر قرار المحكمة الرياضية بشأن الدوري.. وكنا نحلم بالتتويج بإفريقيا

وقال جدو في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن على قناة dmc: "الجميع داخل النادي كان يحلم بـ دوري أبطال إفريقيا، والكل كان عايزها".

وتابع: "لأول مرة في التاريخ نادي يتوج بـ  دوري أبطال افريقيا وهو لم يحصل على الدوري في بلاده".

وأكمل: "خسرنا 6 نقط في مباراتي فاركو والبنك الاهلي كانوا وراء التعثر في الدوري، ولو كنا كسبنا مباراة واحدة لحسمنا الدوري دون الدخول في أي قضايا".

وأردف: "ننتظر قرار المحكمة الرياضية، ويمكن ربنا يوفق والدوري يروح لنا".

وأتم: "نلعب في ملاعب والزمالك مش بيلعبوا فيها وطلبنا تأجيل بعض الماتشات بسبب ضغط المباريات بدوري أبطال إفريقيا ولم يتم الاستجابة لنا".

وذكر: "لم يكن هناك دعم لنادي بيراميداز من جانب رابطة الأندية، ولم يكتفوا بعدم دعم النادي، ولكنهم وواصلوا التصريحات المستفزة ضد النادي رغم أن اللي بيلعب نهائي إفريقيا ده فريق مصري".

وقال: "بيراميدز لن يستطيع الاقتراب من الأهلي والزمالك في الجماهيرية والإعلام ولكن الحيادية مطلوبة بين كل الأندية".

واختتم جدو حديثه قائلا: "اللاعبين عندنا بدأوا يصدقوا أنهم يقدروا يحققوا بطولات وعندنا بطولات كتير جدا الفترة المقبلة".

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا