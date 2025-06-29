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أحمد جودة - القاهرة - أشار محمد ناجي جدو مدرب بيراميدز ولاعب منتخب مصر السابق إلى أن الجميع داخل بيراميدز كان يحلم بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا، وننتظر قرار المحكمة الرياضية في أزمة الدوري المصري.

جدو: ننتظر قرار المحكمة الرياضية بشأن الدوري.. وكنا نحلم بالتتويج بإفريقيا

وقال جدو في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن على قناة dmc: "الجميع داخل النادي كان يحلم بـ دوري أبطال إفريقيا، والكل كان عايزها".

وتابع: "لأول مرة في التاريخ نادي يتوج بـ دوري أبطال افريقيا وهو لم يحصل على الدوري في بلاده".

وأكمل: "خسرنا 6 نقط في مباراتي فاركو والبنك الاهلي كانوا وراء التعثر في الدوري، ولو كنا كسبنا مباراة واحدة لحسمنا الدوري دون الدخول في أي قضايا".

وأردف: "ننتظر قرار المحكمة الرياضية، ويمكن ربنا يوفق والدوري يروح لنا".

وأتم: "نلعب في ملاعب الأهلي والزمالك مش بيلعبوا فيها وطلبنا تأجيل بعض الماتشات بسبب ضغط المباريات بدوري أبطال إفريقيا ولم يتم الاستجابة لنا".

وذكر: "لم يكن هناك دعم لنادي بيراميداز من جانب رابطة الأندية، ولم يكتفوا بعدم دعم النادي، ولكنهم وواصلوا التصريحات المستفزة ضد النادي رغم أن اللي بيلعب نهائي إفريقيا ده فريق مصري".

وقال: "بيراميدز لن يستطيع الاقتراب من الأهلي والزمالك في الجماهيرية والإعلام ولكن الحيادية مطلوبة بين كل الأندية".

واختتم جدو حديثه قائلا: "اللاعبين عندنا بدأوا يصدقوا أنهم يقدروا يحققوا بطولات وعندنا بطولات كتير جدا الفترة المقبلة".