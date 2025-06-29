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أحمد جودة - القاهرة - أشار محمد ناجي جدو، مدرب بيراميدز إلى أن الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز جدد تعاقده مع الفريق.

جدو يعلن تجديد تعاقد يورتشيتش مع بيراميدز

وقال جدو في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن على قناة dmc: "يورتشيتش اجتمع مع الإدارة وجدد تعاقده مع الفريق، ومستمر في الموسم المقبل".

وتابع: "بيراميدز كان سيتعاقد مع محمد علي بن رمضان قبل انضمامه للأهلي، ولكن الصفقة لم تتم".