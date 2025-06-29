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جدو يعلن تجديد تعاقد يورتشيتش مع بيراميدز

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جدو يعلن تجديد تعاقد يورتشيتش مع بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - أشار محمد ناجي جدو، مدرب بيراميدز إلى أن الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز جدد تعاقده مع الفريق.

جدو يعلن تجديد تعاقد يورتشيتش مع بيراميدز

وقال جدو في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن على قناة dmc: "يورتشيتش اجتمع مع الإدارة وجدد تعاقده مع الفريق، ومستمر في الموسم المقبل".

وتابع: "بيراميدز كان سيتعاقد مع محمد علي بن رمضان قبل انضمامه للأهلي، ولكن الصفقة لم تتم".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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