نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص لرقم 10 – رد رسمي من شلاسكو البولندي على انتقال أسد الحملاوي إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد نادي شلاسكو البولندي على إمكانية انتقال المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

رد رسمي من شلاسكو البولندي على انتقال أسد الحملاوي إلى الأهلي

وقال داريوس سزتيلكا المدير الرياضي لنادي شلاسكو البولندي في تصريحات خاصة لرقم 10: " نادي شلاسكو لم يتلق عرض رسمي من الأهلي للتعاقد مع أسد الحملاوي، اللاعب لديه شرط جزائي في عقده ولن نقوم ببيع اللاعب بأقل من هذا المبلغ".

وبسؤاله عن قيمة الشرط الجزائي قال: " لا يمكن الافصاح عن الشرط الجزائي ولكني اعتقد أن نادي كبير بحجم الأهلي سيكون قادر على دفع هذا الشرط بكل سهولة".

وبالتواصل مع مصدر مقرب من اللاعب قال: حدث استفسار من الأهلي لضم أسد الحملاوي وهي ليست المرة الأولى، اللاعب لديه شرط جزائي في عقد يقارب حاجز المليون دولار والنادي الراغب في ضمه عليه دفع هذه القيمة".

وتابع: " الأمر الثاني اللاعب لديه عرض من أوروبا يتم مناقشته لأن البقاء في أوروبا أولوية للاعب وفي حال فشلت المفاوضات سيتم التفكير في وجهة الأهلي إذا كان هناك عرض جاد من النادي المصري.