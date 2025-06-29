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وليد سعد: محمد عبدالشافي سبب تشجيعي لنادي الزمالك

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وليد سعد: محمد عبدالشافي سبب تشجيعي لنادي الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلام الرياضي وليد سعيد، أن محمد عبدالشافي أثر بالإيجاب على الجميع في الدوري السعودي وذلك لإلتزامه وانضباطه داخل وخارج الملعب.

وليد سعد: محمد عبدالشافي سبب تشجيعي لنادي الزمالك

وقال سعيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "محمد عبدالشافي سبب تشجيعي لنادي الزمالك وهو عاشق للقلعة البيضاء وكان يرفض عروض بسبب حبه للنادي وهو يتميز بالأخلاق والاحترام والإخلاص وكان قدوة للاعبين في نادي أهلي جدة".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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