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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلام الرياضي وليد سعيد، أن محمد عبدالشافي أثر بالإيجاب على الجميع في الدوري السعودي وذلك لإلتزامه وانضباطه داخل وخارج الملعب.

وليد سعد: محمد عبدالشافي سبب تشجيعي لنادي الزمالك

وقال سعيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "محمد عبدالشافي سبب تشجيعي لنادي الزمالك وهو عاشق للقلعة البيضاء وكان يرفض عروض بسبب حبه للنادي وهو يتميز بالأخلاق والاحترام والإخلاص وكان قدوة للاعبين في نادي أهلي جدة".