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درويش: الزمالك يضم عدد ضخم من الكوادر الإدارية الناجحة

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درويش: الزمالك يضم عدد ضخم من الكوادر الإدارية الناجحة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أنه يجب أن يكون هناك سقف لأسعار اللاعبين، مشددا على ضرورة تطبيق ذلك خلال الفترة المقبلة.

درويش: الزمالك يضم عدد ضخم من الكوادر الإدارية الناجحة

وقال درويش في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك يضم عدد ضخم من الكوادر الإدارية الناجحة في الاتحادات واللجنة الأولمبية، ويجب إنشاء شركة الكرة لأنها ستضع النادي على الطريق الصحيح".

وأضاف: "الإنشاءات في فرع أكتوبر تتم بمنتهى السرعة والإحترافية ومجلس إدارة الزمالك يبذل مجهود كبير".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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