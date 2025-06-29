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أحمد جودة - القاهرة - أكد كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أنه يجب أن يكون هناك سقف لأسعار اللاعبين، مشددا على ضرورة تطبيق ذلك خلال الفترة المقبلة.

درويش: الزمالك يضم عدد ضخم من الكوادر الإدارية الناجحة

وقال درويش في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك يضم عدد ضخم من الكوادر الإدارية الناجحة في الاتحادات واللجنة الأولمبية، ويجب إنشاء شركة الكرة لأنها ستضع النادي على الطريق الصحيح".

وأضاف: "الإنشاءات في فرع أكتوبر تتم بمنتهى السرعة والإحترافية ومجلس إدارة الزمالك يبذل مجهود كبير".