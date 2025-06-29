منتخب إنجلترا يهزم ألمانيا بثلاثية ويتوج باليورو تحت 21 عام

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أحمد جودة - القاهرة - توج منتخب إنجلترا تحت 21 عام ببطولة أمم أوروبا بعد الفوز أمام ألمانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب "الوطني بسلوفاكيا".

أحداث مباراة إنجلترا وألمانيا في نهائي اليورو تحت 21 عام

سجل هارفي إليوت أول أهداف اللقاء لصالح إنجلترا في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف أوماري هاتشينسون الهدف الثاني لصالح إنجلترا في الدقيقة 24، بعد تمريرة من ميكاتي إلى هاتشينسون الذي استقبلها بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار حارس مرمى منتخب ألمانيا.

وقلص نيلسون ويبر الفارق لصالح منتخب ألمانيا في الدقيقة 1+45، بعد عرضية من نيبل من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ويبر برأسية رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز باول نيبل الهدف الثاني والتعادل لصالح ألمانيا في الدقيقة 61، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء إنجلترا، نُفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها الدفاع ليتابعها نيبل بتسديدة قوية، سكنت الشباك في أعلى المرمى.

وتمكن جوناثان روي من تسجيل الهدف الثالث لصالح إنجلترا في الدقيقة 92، بعد عرضية من مورتون من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها روي برأسية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.