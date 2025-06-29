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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الكرة بنادي طنطا الرياضي عن تعاقدها مع اللاعب أحمد الكوهي في صفقة إنتقال حر تبدأ مع الموسم الجديد

طنطا يتعاقد مع أحمد الكوهي في صفقه انتقال حر

وكان الاعب قد إنضم لصفوف طنطا منتصف الموسم الماضي علي سبيل الإعارة قادمًا من صفوف فريق المقاولون العرب

وقد عقد الدكتور أحمد شمس عضو مجلس الآدارة ولجنة الكرة جلسة مع اللاعب ووكيلة وقام اللاعب والذي يلعب في مركز قلب الدفاع علي عقد لمدة موسمين



وتعد صفقة الكوهي الثانية للفريق خلال فترة الإنتقالات الحالية بعد ضم محمد العطار لاعب وسط الداخلية