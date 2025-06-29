نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي يفجّرها: الأهلي سيتعاقد مع كيليان مبابي في 2029 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي، عن مفاجأة كبرى بشأن إمكانية تعاقد النادي الأهلي مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خلال عام 2029 المقبل.

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى: الأهلي ممكن يتعاقد مع كيليان مبابي في 2029 كصفقة انتقال حر ويشارك مع الأهلي كأس العالم للأندية".

وأضاف:" الصفقة دي هتبقى صدمة للعالم كله لو حصلت واللاعب هيبقى لسه 31 سنه.. يعني انت عاوز مبابي ييجي مصر وإفريقيا ويلعب مع الأهلي هقولك مكاسب الصفقة دي".

وأوضح:" من ضمن المكاسب أن الصفقة ستصبح ترند عالمي لمدة أسبوع على الأقل، وسيكون هناك ملايين من المتابعين من فرنسا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا وآسيا، بالإضافة إلى أنها ستكون صدمة إعلامية لأنه سيكون أول لاعب في العالم ينتقل من ريال مدريد إلى ناد إفريقي ".