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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور، مفاجأة من العيال الثقيل بشأن صفقة ياسين مرعي وانضمامه إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يفاجئ فاركو وصفقة ياسين مرعي تقترب من الفشل

وكشف مصدر بنادي فاركو آخر تطورات المفاوضات بين ناديه والنادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية حيث قال المصدر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، إن الأهلي كان تواصل بالفعل بشكل شفهي وعرض الحصول على خدمات اللاعب.

وأضاف المصدر: "طالبنا أن لا تضمن الصفقة لاعبين وأن يحصل فاركو على أموال فقط وحددنا سعر ٦٠ مليون جنيه لبيع اللاعب".

واختتم: "الأهلي عرض ما يقرب من ٤٠ مليون جنيه ولكن تلقينا عرض رسمي بعدها مقابل ٢٠ مليون جنيه فقط وهو ما فاجئنا، وتواصلنا مع المسؤولين في الأهلي لمعرفة سبب تغير عرضهم الشفهي والذي لم نوافق عليه من الأساس وتمسكنا بالحصول على ٦٠ مليون جنيه وننتظر الرد".