مصدر مقرب من أسد الحملاوي يكشف تفاصيل ترشح اللاعب للانضمام للنادي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مصدر مقرب من اللاعب أسد الحملاوي، تفاصيل ترشح اللاعب للانضمام لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ترشح أسد الحملاوي للانضمام للنادي الأهلي

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "لم نلتقى عرضًا رسميًا من النادي الأهلي حتى الآن والموضوع كله إن الأهلي استفسر عن اللاعب وعن راتبه وعن رغبته من عدمها في الانتقال للقلعة الحمراء".

وأضاف: "أسد لا يمانع اللعب للنادي الأهلي وشرف كبير أن يفكر الأهلي في ضمه بكل تأكيد وتجربة وسام أبوعلي مع الأهلي تجعل الأمر مرحب به ولكن لا يوجد مفاوضات بشكل جادي حتى الآن".

وأكمل: "ليست المرة الأولى التي يتواصل فيها الأهلي مع أسد ولكنها الثانية، المرة الأولى كانت قبل انضمامه لنادي شلوسك فروتسواف البولندي".

واختتم: "الزمالك أيضًا استفسر عن اللاعب عن طريق وكيله ولكن دون تحرك رسمي حتى الأن".