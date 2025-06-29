نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال وذاكرة المواجهات الأوروبية.. محطات لا تُنسى قبل موقعة مانشستر سيتي في مونديال الأندية (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض فريق الهلال السعودي ممثل العرب الوحيد في دور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية 2025، مواجهة نارية ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، فجر الثلاثاء المقبل، على ملعب "كامبينج وورك" في الولايات المتحدة الأمريكية.

مانشستر سيتي صعد لثمن نهائي كأس العالم للأندية متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة 9 نقاط، بينما تأهل الزعيم السعودي بعدما احتل المركز الثاني في مجموعت برصيد 5 نقاط.

سبق لفريق الهلال السعودي خوض 16 مواجهة ضد الأندية الأوروبية عبر تاريخه على المستويين الرسمي والودي، حقق 5 انتصارات، و8 هزائم، وحسم التعادل 3 مواجهات بينهم.

نتائج مواجهات الهلال ضد الأندية الأوروبية

استهل الهلال مبارياته ضد الأندية الأوروبية بخسارة ودية ضد نظيره نوتينجهام فورست عام 1984 بنتيجة 8-0.

وفي عام 2005 تغلب الهلال على فالنسيا الإسباني وديًا بنتيجة 2-1، على استاد الملك فهــد في الريــاض، فــي مبــاراة وديـــة ضمن مهرجان اعتزال نجــم الكرة السعودية السابق يوسف الثنيان.

وحقق الهلال فوزًا مثيرًا على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2 في مباراة اعتزال نجم الهلال والمنتخب السعودي سامي الجابر، شهدت المباراة تسجيل كريستيانو رونالدو هدفي اليونايتد.

تلقى الهلال هزيمتين متتاليتين ضد أندية أوروبا، في عام 2010 خسر أمام فريق إنتر ميلان 1-0، وبعد عامين تلقى هزيمة قاسية ضد يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 7 – 1.

خاض الهلال 3 مواجهات ضد أندية أوروبا في عام 2014 حيث فاز على دينامو كييف 3 – 1، بينما خسر أمام أتليتك بيلباو بثلاثية نظيفة، بينما حسم التعادل السلبي مباراته ضد جنوى الإيطالي.

في عام 2015 تلقى الهلال هزيمة جديدة ضد نظيره بايرن ميونخ بنتيجة 4 – 1 في مباراة ودية جمعت الفريقين على استاد فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض.

جمعت الهلال 4 مباريات ضد أندية أوروبا في عام 2022، حيث تفوق على نوتنجهام فورست بنتيجة 6-1، وحقق فوزًا ثمينًا ضد ألميريا 2-1، وتعادل مع تشيلسي بهدف لمثله، وخسر أمام ريال مدريد بنتيجة 5 – 3.

تلقى الهلال هزيمة جديدة ضد دينامو كييف الأوكراني في عام 2023 بهدف دون رد في مباراة ودية جمعت الفريقين.

في النسخة الحالية من مونديال الأندية خاض الهلال مباراتين ضد ريال مدريد وسالزبورج النمساوي في دور المجموعات وانتهت المباراتين بالتعادل 1-1، وسلبيًا دون أهداف على الترتيب.