نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصيري يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفادت تقارير إعلامية بأن نادي الهلال السعودي، بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، يقترب من التعاقد مع المهاجم المغربي يوسف النصيري، لاعب فنربخشة التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة "أكشام" التركية، فقد باشر الهلال مفاوضاته مع النادي التركي لضم النصيري، بعدما نال الصفقة موافقة إنزاغي الذي أعطى الضوء الأخضر لإتمام التعاقد.

وأشار المصدر إلى أن فنربخشة، تحت إشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، حدد مبلغ 40 مليون يورو للاستغناء عن خدمات الدولي المغربي، في حين عرض الهلال 35 مليون يورو لإغلاق الصفقة.

وتبلغ القيمة السوقية للنصيري، البالغ من العمر 28 عامًا، نحو 24 مليون يورو، وهو مرتبط بعقد مع فنربخشة حتى عام 2029.

وتأتي هذه الخطوة من الهلال بعد تعثر مفاوضاته مع النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي.

ومنذ انضمامه إلى صفوف فنربخشة، خاض النصيري 52 مباراة رسمية، سجل خلالها 30 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.