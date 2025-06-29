نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالميراس يبلغ ربع نهائي كأس العالم للأندية بهزيمة بوتافوغو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قص بالميراس شريط المتأهلين لدور الثمانية في كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة الأميركية بفوز صعب على منافسه المحلي بوتافوغو بنتيجة 1-صفر يوم السبت، بعد مباراة امتدت للأشواط الإضافية ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وسجل باولينيو هدف بالميراس الوحيد في الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الأول.

وأكمل بالميراس اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد غوستافو غوميز قائد الفريق الذي حصل على بطاقة صفراء ثانية.

وسيلتقي بالميراس في دور الثمانية مع الفائز من مواجهة بنفيكا البرتغالي ضد تشيلسي الإنجليزي.