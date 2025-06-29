نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيكو ويليامز يضع شرطًا وحيدًا للانضمام إلى برشلونة في صيف 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد النجم الإسباني نيكو ويليامز، جناح فريق أتلتيك بلباو، شرطًا أساسيًا للموافقة على الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في ظل اهتمام كبير من النادي الكتالوني بالحصول على خدماته لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

وفي الوقت ذاته، يبذل المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني الجديد لبرشلونة، جهودًا كبيرة لتدعيم تشكيلته بعناصر مميزة، سعيًا للبناء على النجاحات التي حققها في موسمه الأول مع النادي، حيث قاد الفريق لتحقيق الثلاثية المحلية (الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، كأس السوبر الإسباني)، إلى جانب التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2019.

الشرط الوحيد لانتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة

وفقًا لما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نيكو ويليامز لا يعارض فكرة الانضمام إلى برشلونة هذا الصيف، بل يُبدي حماسًا كبيرًا نحو ارتداء قميص البلوغرانا، إلا أنه يشترط الحصول على ضمانات رسمية من إدارة النادي بشأن إمكانية تسجيله رسميًا في رابطة الدوري الإسباني.

وأوضح التقرير أن النجم الشاب لا يرغب في أن يواجه مصيرًا مشابهًا لما حدث مع زميله الإسباني داني أولمو، الذي عانى كثيرًا خلال الموسم الماضي بسبب أزمة تسجيل اللاعبين في برشلونة، حيث تأخر تسجيله في قائمة الفريق رغم اكتمال الإجراءات المالية، وكان مهددًا بالغياب عن المشاركة الرسمية لفترة طويلة لولا بعض المستجدات الطارئة.