عاجل.. تشكيل بنفيكا الرسمي أمام تشيلسي في كأس العالم للأندية 2025

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن برونو لاجي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي،عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم السبت في دور ال 16 من بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة تشيلسي ضد بنفيكا في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب بنك أوف أمريكا في مدينة شارلوت الأمريكية اليوم السبت مباراة تشيلسى الإنجليزي أمام بنفيكا البرتغالى، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل بنفيكا الرسمي أمام تشيلسي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: تروبين.

خط الدفاع: أورسنيس – أوتاميندي – سيلفا – صامويل دال.

خط الوسط: باريرو – لويس – كوكسو.

خط الهجوم: دي ماريا – بافليديس - شجيلديروب.

القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا ضد تشيلسي

والجدير بالذكر أن منصة DAZN البريطانية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية، وستنقل مباراة تشيلسي ضد بنفيكا عبر شاشاتها.