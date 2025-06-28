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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، أن مواجهة المكسيك في ربع نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 لن تكون سهلة، مشددًا على صعوبة الخصم وأهمية المرحلة الحالية في مسار البطولة.

رينارد: وضع المنتخب السعودي فوضوي.. والمكسيك خصم لا يُستهان به

وقال رينارد خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة:

"كان هدفنا الأول هو التأهل من دور المجموعات، لكنه ليس نهاية المطاف. البطولة مقسمة إلى مراحل، ونتعامل مع كل مرحلة على حدة. الآن دخلنا في مرحلة جديدة تمامًا، تتطلب تركيزًا مضاعفًا."

مواجهة مختلفة عن اليابان

وحين سُئل عن احتمالية خوض مباراة دفاعية على غرار ما حدث أمام اليابان في كأس آسيا، أجاب:

"الوضع مختلف تمامًا. التشكيلة الحالية ليست نفسها، والمجموعة مختلفة. مواجهة المكسيك لها طبيعتها الخاصة. لكننا استعددنا جيدًا، وأعتقد أن مباريات دور المجموعات ساعدتنا على التطور وتحسين الأداء."

إشادة بزياد الجهني

وتحدث رينارد عن لاعب خط الوسط زياد الجهني قائلًا:

"قدم موسمًا مميزًا مع الأهلي، ومشاركته أساسيًا أمر إيجابي، خصوصًا أن اللعب المنتظم نادر في الدوري السعودي. زياد مكسب كبير للمنتخب، وإذا استمر في هذا النسق، سيكون له دور مهم في مستقبل المنتخب."

اختلاف بين جيلين

وعن الفروقات بين المنتخب الحالي وتشكيلة مونديال 2022، أوضح رينارد:

"لا مجال للمقارنة. معظم لاعبي كأس العالم في قطر لم يعودوا ضمن المجموعة. نمرّ الآن بمرحلة انتقالية بين جيلين. بعض العناصر المخضرمة لا تلعب باستمرار في أنديتها، ما يؤثر على الاستقرار. لذا نركز على بناء المستقبل، وهذه البطولة محطة مهمة لذلك."

الوضع الحالي "غير مثالي"

اعترف المدرب الفرنسي بأن الأداء يمر بتقلبات، قائلًا:

"نفتقد إلى الثبات في المستوى، وأحيانًا نعيش ظروفًا غير مثالية، لذلك الوضع داخل المنتخب يمكن وصفه بـ(الفوضوي) في الوقت الحالي. رغم ذلك، أشعر بسعادة كبيرة بالعمل مع هذه المجموعة. أحب التحديات، وهذه البطولة تمثل فرصة رائعة لاكتساب الخبرة."

مستقبل التدريب وسبب احترامه للمكسيك

وعن التقارير التي ربطته بتدريب منتخب المكسيك بعد كأس العالم، قال:

"نعم، في ذلك الوقت كنت دون عقد وأبحث عن تجربة جديدة، لكن تلك الفترة أصبحت من الماضي. الآن كل تركيزي منصب على الحاضر والمستقبل مع السعودية."

وعن تكرار إشادته بالمكسيك، أوضح:

"لأنهم بالفعل منتخب قوي. فازوا بالنسخة الأخيرة من الكأس الذهبية، ويملكون مستوى يؤهلهم للمنافسة دوليًا. لديهم نقاط قوة واضحة، أبرزها في الكرات الثابتة، ويتمتعون بروح جماعية مذهلة. لا يستسلمون بسهولة ويقاتلون دائمًا من أجل الفريق، وهذا ما يميزهم."