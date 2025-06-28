نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي الرسمي أمام بنفيكا في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره بنفيكا البرتغالي، مساء اليوم السبت ضمن منافسات دور ال 16 بكأس العالم للأندية.

موعد مباراة تشيلسي ضد بنفيكا في كأس العالم للأندية





ومن المنتظر أن يستضيف ملعب بنك أوف أمريكا في مدينة شارلوت الأمريكية اليوم السبت مباراة تشيلسى الإنجليزى أمام بنفيكا البرتغالى، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام بنفيكا

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: كولويل، كوكوريلا، بادياشيل، جيمس.

خط الوسط: كايسيدو، لافيا، إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: نيتو، ديلاب، كول بالمر

والجدير بالذكر أن منصة DAZN البريطانية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية، وستنقل مباراة تشيلسي ضد بنفيكا عبر شاشاتها.