الأهلي يحدد سعر بيع وسام أبو علي بعد تألقه في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - تشهد الأوساط الرياضية خلال الفترة الحالية تزايدًا ملحوظًا في الحديث عن مستقبل المهاجم الدولي الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي المصري، خاصة بعد الأداء المذهل الذي قدمه خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة.

قدم وسام أبو علي مستوى مبهرًا مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، حيث كان أحد أبرز نجوم الفريق وساهم بشكل كبير في وصول الأهلي إلى أدوار متقدمة. وبلغ تألقه ذروته عندما أحرز هاتريك رائع أمام بورتو البرتغالي، وهو ما جعله يتصدر قائمة هدافي البطولة حتى الآن، ويخطف أنظار الأندية المهتمة بضم مهاجم قوي وفعّال.

اهتمام كبير بوسام أبو علي بعد مونديال الأندية

عقب انتهاء مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، بدأت التقارير تتحدث عن اهتمام واسع من أندية تنتمي لعدة دوريات، من بينها الدوري الأمريكي للمحترفين، والدوري السعودي، والدوري القطري، إلى جانب بعض الأندية في أوروبا، التي أبدت رغبتها في الحصول على خدمات وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

الأهلي يحدد سعر بيع رحيل وسام أبو علي

من جهته، كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عبر قناة "MBC مصر"، مستندًا إلى مصادر داخل النادي الأهلي، أن رحيل وسام أبو علي غير مطروح على الطاولة حاليًا، نظرًا للحاجة الفنية الكبيرة إلى خدماته، خاصة بعد التألق الأخير.

وأوضح فايق أن إدارة الأهلي قد تفتح الباب أمام رحيله فقط في حال تلقي عرض مغرٍ يتجاوز حاجز الـ10 ملايين دولار، وهو الرقم الذي يعتبر الحد الأدنى لقبول أي مفاوضات مستقبلية بشأن اللاعب الفلسطيني.

وأضاف: "فيما يتعلق بالعروض الحالية، فإنها لا تصل إلى القيمة التي تم تقديمها سابقًا عندما كان محمد رمضان يشغل منصب المدير الرياضي للنادي، حيث تلقى اللاعب حينها عرضًا رسميًا بقيمة 7 ملايين دولار، أما العروض الحالية فهي أقل بكثير من ذلك".