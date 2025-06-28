نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفوق ملكي وتحدٍ إيطالي.. سجل مواجهات ريال مدريد ضد يوفنتوس قبل صدام المونديال (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق الكرة العالمية قمة من العيار الثقيل ستجمع بين عملاقي أوروبا ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية.

المواجهة المرتقبة ليست مجرد محطة في طريق اللقب، بل صدام تاريخي يعيد للأذهان أجواء الليالي الأوروبية الكبيرة، حين يتواجه اثنان من أكثر الأندية تتويجًا وحضورًا في القمم القارية، وسط ترقب جماهيري هائل وأجواء مشتعلة.

يدخل ريال مدريد اللقاء بثوب البطل، مستندًا إلى تاريخه الحافل بالإنجازات القارية وأسلوبه المتوازن بقيادة تشابي ألونسو، بينما يسعى يوفنتوس إلى استعادة مجده الأوروبي وتسجيل حضور قوي في البطولة العالمية، بعد مشوار متفاوت في دور المجموعات.

التاريخ يرجح كفة ريال مدريد أمام يوفنتوس

21 مواجهة رسمية جمعت الفريقين سابقًا، مليئة بالندية والتشويق، رجحت فيها كفة الملكي بـ11 انتصارًا مقابل 8 لليوفي، وتعادلين فقط، في سجل متقارب لا يفرّق بين العملاقين سوى بتفاصيل صغيرة صنعت مجدًا وكتبت أساطير.

سجّل لاعبو الميرينجي 29 هدفًا، مقابل 26 هدفًا للسيدة العجوز.

كريستيانو رونالدو، الذي دافع عن ألوان اليوفي وريال مدريد، يتربع على عرش الهدافين في مواجهاتهما السابقة برصيد 10 أهداف، جميعها سجّلها بقميص النادي الملكي، مما يجعل اسمه جزءًا لا يتجزأ من تاريخ المواجهات بينهما.

الليلة القادمة في ميامي ليست استثناءً، بل امتداد لمنافسة أوروبية متجددة.. فهل يفرض الريال كلمته ويواصل الهيمنة؟ أم يقلب يوفنتوس الطاولة ويستعيد أمجاده من بوابة كأس العالم للأندية؟