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أحمد جودة - القاهرة -

في تحرك غير متوقع، دخل نادي باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، سباق التعاقد مع المدافع البرتغالي ديوجو لايت، لاعب يونيون برلين الألماني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

باريس سان جيرمان يستهدف ديوجو لايت في صفقة مفاجئة من البوندسليجا

ووفقًا لما أوردته منصة فوت ميركاتو، أبدى النادي الباريسي اهتمامًا جديًا بضم صاحب الـ26 عامًا، في إطار مساعيه لتعزيز خط الدفاع، خاصة مع احتمالية رحيل بعض لاعبيه خلال الميركاتو.

منافسة ألمانية على الصفقة

باريس سان جيرمان ليس الوحيد المهتم بخدمات لايت، إذ يتابعه أيضًا باير ليفركوزن عن كثب، في ظل رغبة كلا الناديين في تدعيم الصفوف بمدافع موهوب يتمتع بخبرة أوروبية.

عقد مستمر حتى 2026.. لكن الباب مفتوح

ويمتد عقد ديوجو لايت مع يونيون برلين حتى صيف 2026، إلا أن اللاعب لم يبدِ حتى الآن رغبة واضحة في التجديد، مما يدفع النادي الألماني للتفكير في بيعه هذا الصيف لتجنب رحيله مجانًا لاحقًا. ووفق التقرير، تُقدّر إدارة يونيون قيمة اللاعب بنحو 13 مليون يورو، لكن اقتراب نهاية عقده قد يضغط على النادي لتقليص مطالبه المالية.

صلابة دفاعية وسجل دولي واعد

انتقل ديوجو لايت إلى يونيون برلين في صيف 2022 قادمًا من بورتو البرتغالي، وشارك منذ ذلك الحين في 111 مباراة رسمية، سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة، ويتميز بقدرته على استخلاص الكرات، وتمركزه الجيد، فضلًا عن تمريراته الدقيقة تحت الضغط.

دوليًا، سبق للايت تمثيل منتخبات البرتغال في الفئات السنية، وتُوج ببطولة أوروبا تحت 17 عامًا عام 2016، لكنه لم يظهر بعد مع المنتخب الأول.

تحركات باريس تحت قيادة إنريكي

ويأتي هذا الاهتمام من باريس في ظل عدم إعلان النادي عن صفقات كبيرة حتى الآن هذا الصيف، رغم امتلاكه أسماء قوية في الخط الخلفي، أبرزها البرازيلي ماركينيوس. إلا أن المدرب الإسباني لويس إنريكي يسعى إلى تدعيم الفريق بعناصر جديدة تمنحه مرونة وتوازنًا أكبر في الخطوط الخلفية.

