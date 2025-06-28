نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نادي سلاسك البولندي يرد على أنباء مفاوضات الأهلي لضم أسد الحملاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل التحركات المستمرة التي يجريها النادي الأهلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، طفت إلى السطح أنباء عن اهتمام القلعة الحمراء بالتعاقد مع المهاجم الشاب أسد الحملاوي، المحترف في صفوف نادي سلاسك فروتسواف البولندي، والذي يحمل الجنسيتين الفلسطينية والسويدية.

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم أسد الحملاوي

وتأتي هذه التقارير في وقت تتزايد فيه التكهنات حول احتمالية رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي عن صفوف الأهلي، بعد تلقيه عروضًا خارجية مغرية من أندية في أوروبا وأمريكا وقطر، مما دفع إدارة الأحمر إلى البحث عن بدائل هجومية تحسبًا لهذا السيناريو.

وفي أول رد رسمي على هذه الأنباء، تحدث جيدرزي ريباك، المسؤول الإعلامي في نادي سلاسك فروتسواف البولندي في تصريحات إعلامية، حيث علّق على الأحاديث المتداولة حول وجود عرض رسمي من الأهلي للتعاقد مع الحملاوي.

وقال ريباك: "نعم، هناك عدد محدود من الأندية أبدت اهتمامها بالحصول على خدمات أسد الحملاوي خلال فترة الانتقالات الحالية، لكنني لا أستطيع الكشف أسماء هذه الأندية في الوقت الراهن."

ورغم أن المسؤول الإعلامي في النادي البولندي لم يذكر اسم الأهلي بشكل مباشر، فإن تصريحاته تعد بمثابة إقرار غير مباشر بوجود تحركات فعلية من جانب بعض الأندية، قد يكون بينها بطل إفريقيا، خاصة في ظل التقارير المتعددة التي تحدثت عن وجود اهتمام جاد من الأهلي بضم الحملاوي.