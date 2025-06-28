نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوجبا ينضم إلى موناكو بعقد لمدة عامين بعد تقليص عقوبة الإيقاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي موناكو الفرنسي، اليوم السبت، تعاقده مع لاعب الوسط بول بوغبا في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لعامين، وذلك بعد انتهاء فترة إيقافه بسبب قضية منشطات.

وكانت محكمة مكافحة المنشطات قد عاقبت بوغبا في فبراير 2024 بالإيقاف لأربع سنوات بعد ثبوت تعاطيه مواد تزيد من معدل التستوستيرون، قبل أن تُخفض العقوبة إلى 18 شهرًا عقب استئنافه أمام محكمة التحكيم الرياضية.

ورحل النجم الفرنسي عن يوفنتوس الإيطالي بالتراضي في نوفمبر الماضي، رغم أن عقده كان يمتد حتى يونيو 2026، لينهي بذلك فترته الثانية غير الموفقة مع الفريق، والتي شابتها إصابات متكررة.

وعاد بوغبا إلى يوفنتوس في 2022 بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد، لكنه لم يستطع استعادة مستواه المعهود. وكان قد انتقل إلى يونايتد في 2016 في صفقة قياسية حينها بلغت 89 مليون جنيه إسترليني، وحقق مع الفريق الإنجليزي لقب كأس الرابطة والدوري الأوروبي في موسمه الأول فقط.

وتعود آخر مشاركة دولية للاعب البالغ من العمر 31 عامًا إلى عام 2022، قبل أن تبعده إصابة في الركبة عن المشاركة مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم التي أقيمت في قطر.

ويأمل بوغبا في إحياء مسيرته الكروية من بوابة موناكو، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث خلف باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي.