نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب 6 لاعبين مكسيكيين عن مواجهة السعودية بسبب التزامهم بكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأكد غياب ستة لاعبين من المنتخب المكسيكي عن مواجهة السعودية في ربع نهائي بطولة الكأس الذهبية، بسبب التزامهم مع أنديتهم المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي تُقام بالتزامن مع البطولة القارية.

ويواجه المنتخب المكسيكي نظيره السعودي فجر الأحد على ملعب جامعة فينكس، على أن يتأهل الفائز لملاقاة المنتصر من لقاء بنما وهندوراس في نصف النهائي.

ورغم رغبة بعض اللاعبين في تمثيل منتخب بلادهم، فإن أنديتهم احتفظت بحقوقهم بموجب العقود، وسط ضغوط حالت دون التحاقهم بالمعسكر الوطني. وكان المدرب خافيير أغيري قد طالب سابقًا بإعطاء الأولوية للمنتخب، إلا أن رغبة الأندية حسمت القرار.

ويأتي في مقدمة الغائبين الحارس كارلوس مورينو (باتشوكا)، الذي شارك مؤخرًا في نهائي دوري أمم الكونكاكاف أمام بنما، إضافة إلى فيكتور غوزمان (مونتيري) الذي ظهر مع المنتخب آخر مرة في مباراة ودية ضد ريفر بليت.

كما يغيب الثنائي بيدرو بيدرازا وإلياس مونتيل (باتشوكا)، اللذان شاركا وديًا في فترة غير رسمية، إلى جانب بريان غونزاليس (باتشوكا) وجيرمان بيرتيرامي (مونتيري)، وكلاهما خاض مواجهة ودية أمام الولايات المتحدة كانت الأولى والأخيرة لهما مع المنتخب حتى الآن.

ويمثل المكسيك في كأس العالم للأندية فريقا مونتيري، الذي بلغ دور الـ16، وباتشوكا الذي ودّع البطولة من مرحلة المجموعات بعد ثلاث هزائم أمام الهلال وريال مدريد وسالزبورغ.

وتتواصل منافسات الكأس الذهبية حتى 6 يوليو، فيما تمتد بطولة الأندية حتى 13 يوليو، ما يجعل من الصعب على اللاعبين الجمع بين البطولتين.