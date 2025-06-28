نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة فائض اللاعبين تضرب الأهلي.. 8 نجوم على أعتاب الرحيل قبل انطلاق الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لإجراء عملية إحلال وتجديد واسعة النطاق في صفوفه، استعدادًا للموسم الكروي الجديد، خاصة بعد إبرامه عددًا من الصفقات القوية التي عززت المراكز الأساسية داخل الفريق، ما أدى إلى تضاؤل فرص بعض اللاعبين في المشاركة بشكل منتظم.

وبحسب تقارير وتقاطع في المعلومات من داخل القلعة الحمراء، فإن هناك ما لا يقل عن 8 لاعبين مرشحين للرحيل عن صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، سواء على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي، لأسباب تتعلق بالمنافسة أو الرغبة في اللعب بشكل أكبر.

عروض مغرية لرحيل وسام أبو علي

يُعد المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي من أبرز الأسماء المرشحة لمغادرة الأهلي هذا الصيف، وذلك بعد تألقه اللافت خلال الفترة الأخيرة، والذي جعله هدفًا لعدد من الأندية في أوروبا، والولايات المتحدة، وقطر. ووفقًا لتقارير متعددة، فإن رغبة اللاعب في خوض تجربة احترافية جديدة قد تُسرّع من قرار رحيله عن الفريق.

الشحات وأفشة.. ضغوط المنافسة تدفع نحو التفكير في الرحيل

أصبح مستقبل الثنائي حسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة" محل شك داخل النادي، خاصة بعد تعاقد الأهلي مع لاعبين جدد في مراكزهم. وأفادت تقارير بأن كليهما بدأ في دراسة عروض محتملة للانتقال، في ظل تراجع فرصهما في الظهور بشكل أساسي خلال الموسم المقبل.

ثلاثي على رادار نادي زد

أشارت مصادر إعلامية إلى أن هناك مفاوضات جارية من أجل انتقال ثلاثي الأهلي أحمد رضا، وخالد عبد الفتاح، ورضا سليم إلى نادي زد، على أن تتنوع الصفقات ما بين إعارات وانتقالات نهائية، ضمن استراتيجية الأهلي لتقليل العدد في قائمته ومنح اللاعبين فرصة أكبر للظهور.

نيدفيد وعبدالله.. رغبة في دقائق لعب أكثر

كما يقترب كل من كريم نيدفيد ومحمد عبدالله من مغادرة الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في ظل رغبتهما في البحث عن أندية تتيح لهما فرصة المشاركة بشكل مستمر، بعد فترة من الابتعاد عن التشكيل الأساسي للفريق.