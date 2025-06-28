نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فلامينجو ضد بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني تدريباته لمواجهة نظيره فلامينجو البرازيلي غدا يوم الأحد الموافق 29 يونيو الحالي في لقاء ناري وحاسم بينهم بستاد هارد روك ستاديوم ضمن منافسات دور 16 من كأس العالم للأندية.

موعد مباراة فلامينجو ضد بايرن ميونخ

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة فلامينجو وبايرن ميونخ مساء يوم الأحد في تمام الساعة 11:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فلامينجو وبايرن ميونخ

يجب اتباع الخطوات التالية، من أجل ضبط تردد قناة dazn على نايل سات لـ مشاهدة المباراة بث مباشر في كأس العالم للأندية 2025.

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر

2- اختيار إعدادات القنوات ومن ثم اختيار التثبيت اليدوي

3- اختيار القمر الصناعي نايل سات

4- إدخال البيانات (التردد- الاستقطاب- الترميز)

5- الضغط على زر البحث لتحميل قناة dazn

6- الضغط على زر حفظ.

وفيما جاء تردد قناة dazn على النايل سات كالتالي:

1- التردد: 12054

2- الاستقطاب: رأسي

3- معدل الترميز: 29900

4- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

